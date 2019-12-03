Yeni sezonun merakla beklenen dizilerinden biri olan Babil dizisinde işler arap saçına döndü.

Başrollerinde Halit Ergenç, Ozan Güven, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta, Aslı Enver ve Birce Akalay'ın yer alacağı dizi yeni sezonun en etkili yapımı olarak dikkat çekiyordu. Babil, 13 bölüm olarak planlanmıştı.

Bugün Bein grubu ve dizinin yapımcısı Ay Yapım’dan ortak bir açıklama yapıldı. Kurumlar arasında dizi ile ilgili anlaşmazlık yaşandığı ortaya çıktı. Son bilgilere göre Babil dizisi Bein Connect kanalında yayınlanmayacak. Hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Babil fragmanı



