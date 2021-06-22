Anadolu'da Babil İmparatorluğu ile birlikte değişen kültür ve medeniyetten yola çıkarak, etkinliklerin yer aldığı şehirlerde bu kültürel ve sanatsal değişimi yaşatmayı hedefleyen Babil Sanat, yaz boyu birbirinden ünlü isimleri özlediğimiz sahnelerde müzikseverler ile buluşturacak. Klasikleşmiş sanatsal ve kültürel etkinlik anlayışını kırma niyetiyle ve yenilikçi bakış açısıyla yola çıkan Babil Sanat, Temmuz ayı itibarıyla gerçekleştireceği kültür sanat etkinlik takvimini açıkladı.

Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında Sakiler, Gazapizm, Melek Mosso, Ayta Sözeri, Rubato, Hüsnü Şenlendirici & Halil Sezai ve Simge & Musa Göçmen Senfoni Orkestrası ile etkinlikler düzenleyecek olan Babil Sanat, Karnaval Medya Grup bünyesinde bulunan Süper FM, JoyTürk ve Virgin Radio Türkiye'nin medya sponsorluğunda, konserleri Covid19 tedbirlerine uygun olarak gerçekleştirecek.

Babil Sanat'ın şu an için belli olan etkinlik takvimi şu şekilde;

• 2 Temmuz Cuma | Halil Sezai & Hüsnü Şenlendirici - Antalya Açıkhava

• 3 Temmuz Cumartesi | Simge Sağın & Musa Göçmen - Antalya Açıkhava

• 3 Temmuz Cumartesi | Melek Mosso - Denizli Açıkhava

• 4 Temmuz Pazar | Ayta Sözeri Denizli Açıkhava

• 9 Temmuz Cuma | Melek Mosso - Grand Karaman Otel

• 10 Temmuz Cumartesi | Gazapizm - Antalya Açıkhava

• 14 Ağustos Cumartesi | Rubato Grand Karaman Otel

• 24 Eylül Cuma | Sakiler Konya Selçuklu Gösteri Merkezi