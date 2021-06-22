Kültür & Sanat Babil Sanat'ın etkinlik takvimi açıklandı

Babil Sanat'ın etkinlik takvimi açıklandı

Kültür & Sanat

Babil Sanat'ın etkinlik takvimi açıklandı

Kültürel ve sanatsal etkinliklerde klasikleşmişi kırmak hedefiyle ve yenilikçi bir bakış açısıyla yola çıkan Babil Sanat, Temmuz ayı itibarıyla gerçekleştireceği kültür sanat etkinlik takvimini açıkladı.

22 Haziran 2021, Salı 15:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Anadolu'da Babil İmparatorluğu ile birlikte değişen kültür ve medeniyetten yola çıkarak, etkinliklerin yer aldığı şehirlerde bu kültürel ve sanatsal değişimi yaşatmayı hedefleyen Babil Sanat, yaz boyu birbirinden ünlü isimleri özlediğimiz sahnelerde müzikseverler ile buluşturacak. Klasikleşmiş sanatsal ve kültürel etkinlik anlayışını kırma niyetiyle ve yenilikçi bakış açısıyla yola çıkan Babil Sanat, Temmuz ayı itibarıyla gerçekleştireceği kültür sanat etkinlik takvimini açıkladı.

Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında Sakiler, Gazapizm, Melek Mosso, Ayta Sözeri, Rubato, Hüsnü Şenlendirici & Halil Sezai ve Simge & Musa Göçmen Senfoni Orkestrası ile etkinlikler düzenleyecek olan Babil Sanat, Karnaval Medya Grup bünyesinde bulunan Süper FM, JoyTürk ve Virgin Radio Türkiye'nin medya sponsorluğunda, konserleri Covid19 tedbirlerine uygun olarak gerçekleştirecek. 

Babil Sanat'ın şu an için belli olan etkinlik takvimi şu şekilde; 

• 2 Temmuz Cuma | Halil Sezai & Hüsnü Şenlendirici - Antalya Açıkhava

• 3 Temmuz Cumartesi | Simge Sağın & Musa Göçmen - Antalya Açıkhava

• 3 Temmuz Cumartesi | Melek Mosso - Denizli Açıkhava

• 4 Temmuz Pazar | Ayta Sözeri Denizli Açıkhava

• 9 Temmuz Cuma | Melek Mosso - Grand Karaman Otel 

• 10 Temmuz Cumartesi | Gazapizm - Antalya Açıkhava

• 14 Ağustos Cumartesi | Rubato Grand Karaman Otel 

• 24 Eylül Cuma | Sakiler Konya Selçuklu Gösteri Merkezi

Yazarlarımızdan
Burak Akkul
Güney Kore seni seviyoruz
Burak Akkul
Şirin Sever
Baba olmanın hakkını veren herkesin günü
Şirin Sever
Gözde Hatunoğlu
'Babalar Günü' için 'En baba' film önerileri
Gözde Hatunoğlu
Şule Özdemir
Bu bir rüya olmalı, kızım Çalıkuşu okuyor!
Şule Özdemir
Bengisu Özkes
“HEİDİ” yalın ayakken özgür müydü?
Bengisu Özkes
Ayça Okay
Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar
Ayça Okay
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER En iyi 6 salgın filmi