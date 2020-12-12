Bafetimbi Gomis'ten Trabzonspor iddialarına yanıt
Galatasaray'ın eski golcüsü Gomis, hakkında çıkan Trabzonspor iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.
12 Aralık 2020, Cumartesi 14:28 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın eski golcüsü Gomis, Trabzonspor iddiaları üzerine sosyal medya hesabından flaş paylaşım yaptı.
Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in formasını giyen Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, Trabzonspor'a gideceği yönündeki iddialar üzerine açıklama yaptı.
35 yaşındaki Fransız golcü, sosyal medya hesabından "Saçmalama, ASLAN'ın yeri sadece ASLANTEPE'dir" paylaşımını yaparak iddialara nokta koydu.
https://twitter.com/BafGomis/status/1337704526564954115
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