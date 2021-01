Bağışıklık sistemini ayakta tutacak altın öneriler

Nar, elma, portakal, mandalina, greyfurt gibi meyvelerin her durumda kış aylarının vazgeçilmez besinleri olduğunu belirten Gökhan Taşpınar, “Özellikle nar, bağışıklık sistemimizi güçlendirir, antioksidandır ve kalp dostudur. Elma; A, B6, C, E, K vitaminleri ile vücuda güç verir ve sindirim dostudur. Portakal, mandalina ve greyfurt gibi turunçgiller, yüksek oranda C vitamini deposudur ve bağışıklığımızı güçlendirirler” dedi.

Sağlıklı kış sebzelerinden olan kerevizin kalp dostu olduğunu ve karaciğerin temizlenmesinde faydaları bulunduğunu belirten Taşpınar, A vitamini ve beta karoten açısından zengin olan havucun vücuttaki toksinlerin atılması ve mikroplarla savaşta yardımcı olduğunu, demir açısından zengin bir kaynak olan ıspanağın da içerdiği vitamin ve minerallerle kas ve sinir sistemine fayda sağlayan gıdalar olarak bol bol tüketilmeleri gerektiğini vurguladı.

Haftada ortalama üç porsiyon et tüketiminin sağlık için faydalı olduğuna değinen Gökhan Taşpınar, “Av yasakları yokken mevsim balıklarını, on iki ay boyunca da çiftlik balıklarını bol bol tüketebiliriz. Etler, protein bakımından zengin besin kaynaklarıdır. Özellikle su ürünleri, proteinin yanında kalp-damar dostu olan Omega-3 ve Omega-6 yağ asitlerince de zengin besinlerdir” açıklamasını yaptı.

Soğan, sarımsak, bal ve kefir

Soğan ve sarımsağın güçlü antioksidanlar olduğunu, halk arasında doğal antibiyotik olarak adlandırılan bu besinlerin de mümkün olduğu kadar çok tüketilmesi gerektiğini belirten Gökhan Taşpınar, şunları söyledi:

“Yoğurt ve kefir, probiyotik bakımından zengindir ve bu sayede bağışıklığımızı güçlendirir ayrıca bağırsak ve kemik için de faydalıdır. Balın içeriğinde bol miktarda mineral ve B vitamini vardır. Antibakteriyel özelliğe sahiptir ve birçok hastalığa karşı vücudumuzu korur. Bu besinlerin yanında güzel bir enerji kaynağı olan baklagilleri de unutmamalıyız.”

Kış aylarında yağlı ve şekerli besinlerden mümkün olduğunca uzak durmak gerektiği uyarısı yapan Gökhan Taşpınar, enerji ihtiyacının mevsim sebzeleri ve baklagillerden, şeker ihtiyacınınsa doğal şeker kaynağı olan meyvelerden teminine özen gösterilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.





