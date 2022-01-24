Ekonomi Bağkur emeklisinin zamlı aylığı bugün hesaba yatmaya başlıyor

Bağkur emeklisinin zamlı aylığı bugün hesaba yatmaya başlıyor

Ekonomi

Bağkur emeklisinin zamlı aylığı bugün hesaba yatmaya başlıyor

SSK ve Bağkur emeklisinin zam oranı 3 Ocak’ta açıklanan son 6 aylık enflasyona göre yüzde 25.46 olarak netleşmişti.

24 Ocak 2022, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Memur emeklisine de ilave yüzde 2.5 artışla toplam yüzde 30.5 zam yapıldı. Ayırca en düşük işçi ve Bağkur emekli maaşının 2 bin 500 liraya yükseltilmesi konusunda da yasa çıktı. Daha önce en düşük emekli maaşı 1.500 lira olarak uygulanıyordu.

Bu taban maaş artışından 1 milyon 266 bin emekli yararlanacak. Bağkur emeklisi zamlı maaşını 25 Ocak (yarın) itibarıyla çekmeye başlayacak.

Bağkur’lu emekli için tahsis numarasının son rakamı; 9, 7 ve 5 olanlara her ayın 25’inde, 3 ve 1 olanlara ayın 26’sında, m 8, 6 ve 4 olanlara her ayın 27’sinde, 2 ve 0 olanlara ayın 28’inde maaşları peşin ödeniyor.

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