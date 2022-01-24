Bağkur emeklisinin zamlı aylığı bugün hesaba yatmaya başlıyor

Memur emeklisine de ilave yüzde 2.5 artışla toplam yüzde 30.5 zam yapıldı. Ayırca en düşük işçi ve Bağkur emekli maaşının 2 bin 500 liraya yükseltilmesi konusunda da yasa çıktı. Daha önce en düşük emekli maaşı 1.500 lira olarak uygulanıyordu.

Bu taban maaş artışından 1 milyon 266 bin emekli yararlanacak. Bağkur emeklisi zamlı maaşını 25 Ocak (yarın) itibarıyla çekmeye başlayacak.

Bağkur’lu emekli için tahsis numarasının son rakamı; 9, 7 ve 5 olanlara her ayın 25’inde, 3 ve 1 olanlara ayın 26’sında, m 8, 6 ve 4 olanlara her ayın 27’sinde, 2 ve 0 olanlara ayın 28’inde maaşları peşin ödeniyor.