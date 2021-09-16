Bağkur günleri silinen esnafa kolay emeklilik

Vergi, SGK prim borcu, trafik cezası başta olmak üzere devlete olan çeşitli borçların yeniden yapılandırılarak peşin ya da taksitle ödenmesine imkan sağlayan ‘7326 sayılı yasa (yapılandırma yasası)’, geçmişe dönük prim borcu olan ve borcu nedeniyle primleri dondurulan yüz binlerce Bağkur’lu için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. 9 Haziran 2021’de yürürlüğe giren yasadan yararlanmak için 1 Temmuz’da başlayan başvurular, Bağkur’lularda 1 Kasım’da sona erecek.

İKİ AVANTAJI VAR

Yasa Bağkur’lulara iki yönden avantaj sağlıyor. Birincisi; prim borcunu ödemek istemeyenlerin borçlu oldukları dönem donduruluyor yani borç gözükmüyor, siliniyor. Bu kişilerin başvuruda bulunması gerekmiyor. İkincisi ise daha önce dondurulan sigortalılık sürelerini ihya (canlandırma) etmek isteyenleri kapsıyor. Borcunu ödeyecek olan bu kişilerin büyük indirim imkanı sağlayan yapılandırma için başvurmaları gerekiyor. Emeklilik dilekçesini verip hemen maaş alabilme imkanları doğuyor.

PRİMİ GERİ KAZANIN

Dondurulan sigortalılık süresini ihya etmek isteyenlerin ödeyeceği borç, borçlu olunan yılın primine göre yapılacak. Sadece borcun anaparasına yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) baz alınarak enflasyon farkı eklenecek. Bu yolla yüzde 60-70 arası avantaj sağlanacak. İhya için çıkarılan borcun tamamının ilk taksit süresi içinde ödenmesi gerekecek. Böylece dondurulan primler emekliliğe sayılacak. Primi yeten hemen emekli olabilecek. SGK’ya olan borçların ilk taksit ödeme süresi ise ekim ayı olarak belirlendi. İhya için başvuranlar, borcun tamamını 1 Kasım’a kadar yani ekim ayı içinde yatıracak.

BAŞVURU NEREYE?

Durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyasına ilişkin başvurular, sigortalılık dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine yapılacak.

BORCUNU ÖDEYEMEYEN NE YAPACAK?

Köy ve mahalle muhtarları, kendi adına bağımsız çalışanlarla tarım Bağkur’lularının 30 Nisan 2021’den önceki sürelere ilişkin prim borçlarını ekim ayı sonuna kadar ödememeleri veya yapılandırmamaları halinde prim borcu olan dönemlere ait sigorta süreleri otomatik dondurulacak. Bu kapsamda olaup faaliyetini sürdürenler için sigorta 1 Mayıs 2021’den itibaren devam edecek. Dondurulan süreler daha sonra talep edilmesi halinde canlandırılabilecek.

KREDİ İMKANI SUNULUYOR

Yapılandırma kapsamında sigorta prim borçlarını ödedikten sonra emekli olabilecekler kamu bankalarından (Halkbank, Ziraat Bankası, VakıfBank) 36 ay vadeli kredi çekebilecek. Krediye başvurular da 1 Kasım’a kadar yapılabilecek. Kredinin aylık faizi yüzde 1.55 olarak belirlendi. Kredi taksitleri, bağlanacak emekli maaşından kesilerek ödenecek.

YARI ZAMANLI ÇALIŞAN İÇİN DE GEÇERLİ

Çalışma imkanı olmayanların yaptırdığı isteğe bağlı sigorta borçları da yapılandırma kapsamına alınmış durumda. Ayrıca kısmi süreli yani bir ayda 30 günden az çalışanlar primlerini yatırarak eksik günlerini aynı ay içinde 30’a tamamlıyor. Kısmi süreli yani yarı zamanlı (part-time) çalışanlar da son 12 aylık dönemde ödenmemiş primler için yapılandırma hakkından yararlanabilecek. Tarım sigortalıları, kısmi süreli çalışan sanatçılar, ev hizmetlerinde çalışanlar, taksi, dolmuş şoförleri de yapılandırma kapsamında borçlarını taksitlendirebilecek.