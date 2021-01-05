Buna göre, sigortalılara kredi kullanmak suretiyle emekli olma imkanı getirildi. Sigortalılar, yapılandırılan prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son günü olan 31 Mart’a kadar bankadan aylık 1.60 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecek.

Nereye müracaat edilecek?

Kredi desteğinden yararlanmak isteyenler önce sosyal güvenlik il ve merkez müdürlüklerine başvurularını yapacak. Buradan alacakları emekli olabileceklerine dair yazıyla bu üç kamu bankasının şubelerine müracaat edebilecek. Kredi desteğinden primlerini ihya eden Bağkur’luların yanında askerlik ve doğum borçlanması yapması halinde emekli olabilecek vatandaşlar da yararlanabilecek. Yaklaşık 40 bin kişinin müracaat etmesi bekleniyor.

Büyük fırsat sunuyor

Yapılandırma ile gecikme cezası, gecikme zammı ve faizleri siliniyor. Buna karşılık aylık yüzde 0.35’lik aylık enflasyon farkı eklenerek güncelleme yapılıyor. Peşin ödemede enflasyon farkının da yüzde 90’ı siliniyor. Yani çok küçük bir farkla anapara ödenmiş oluyor. Örneğin; 1 Ocak 2009-31 Aralık 2010 arasındaki sigortalılık süresi durdurulan Bağkur’lu ihya için başvurduğundan 24 bin lira yerine 9 bin lira ödeyerek yüzde 63 indirim alacak.



