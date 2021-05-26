Bahar mevsiminde bitki bakımının püf noktaları

1. Bahar temizliği yapın

Bahar temizliğinden bitkileriniz de nasibini almalı. Özellikle bitkilerinizin yapraklarının üzerindeki tozları arındırmalısınız. Yaprakları temizlemek hem bitkinizin daha iyi görünmesine hem de daha sağlıklı olmasına yardımcı olur. Bitkilerinizi temizlemek için balkona veya dışarıya çıkarabilir ve nazikçe süreyle su sıkarak yaprakları yıkayabilirsiniz. Eğer dışarıya veya balkona çıkarma şansınız yoksa banyoda duşakabinin içinde de yıkayabilirsiniz. Yaprakları temizlerken herhangi bir ürün kullanmanıza gerek yok.

2. İhtiyaç varsa saksı değişimi yapın

Bitkilerinizin saksılarını değiştirmek istiyorsanız en uygun zaman bahar aylarıdır. Saksı değişimi bitkilerinizin büyümesini hızlandırır, köklerine daha fazla alan sağlar. Ancak bahar geldi diye tüm bitkilerinizin saksılarını değiştirmenize gerek yok. Sadece ihtiyacı olanları değiştirmeniz yeterli. Bazı bitkiler saksı değişikliğinden hiç hoşlanmaz ve bu değişiklik onun tamamen kurumasına, cansızlaşmasına neden olabilir.

3. Yavaş yavaş dışarıya alıştırın

Bazı iç mekan bitkileri yaz ayları boyunca dışarıda durur ve daha sağlıklı bir gelişim kaydeder. Bitkinizi direkt dışarıya çıkarırsanız bu onda şok etkisi yaratabilir ve olumsuz sonuçlara neden olabilir. Bunun yerine bitkinizi yavaş yavaş dışarıda olmaya alıştırmalısınız. Bitkiler de insanlar gibi güneş yanığı olabilir. Eğer iç mekan bitkilerinizi doğrudan güneşe çıkarırsanız, bu onun yapraklarının yanmasına neden olabilir. Alıştırmak için öncelikle bitkinizi dışarı çıkardığınızda biraz gölgede kalmasını sağlayabilirsiniz. Geceleri sıcaklıklar çok düştüğü için geceleri içeri alabilirsiniz. Sık sık kontrol ederek istenmeyen bir durum olup olmadığını gözlemleyebilirsiniz.

4. Daha sık su verin

Ev bitkileri baharın gelişiyle birlikte uyanışa geçer ve büyüme döneminde daha fazla suya ihtiyaç duyar. Sağlıklı bir sulama için iç mekan bitkinizin toprağını düzenli olarak kontrol edebilirsiniz. Bahar ve yaz ayları boyunca bitkinizin toprağının hafif nemli olması yeterlidir.

5. Gübreleme yapın

Bahar ayları bitkilerin aktif büyüme dönemidir. Bu yüzden bitkinizin sağlıklı büyümesini teşvik etmek amacıyla gübre verebilirsiniz. Böylelikle bitkinizin ihtiyaç duyabileceği vitamin ve mineralleri toprağa vermiş olursunuz.

6. Budama yapın

Bitkinizin ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız, bahar aylarında budama yapabilirsiniz. Ölü, kurumuş, cansızlaşmış yaprakları veya dalları bitkinizden uzaklaştırmak hem bitkinizin görünüşünü güzelleştirir hem de daha sağlıklı büyümesine yardımcı olur.

7. Sık sık havalandırın

Bahar aylarında hava sıcaklıkları artarken, sık sık camları açarak evinizin içindeki havanın taze kalmasını sağlayabilir ve bitkilerinizin büyümesi için uygun bir ortam yaratabilirsiniz. Bitkinizi dışarı çıkaramıyorsanız, en azından dışarının havasından faydalanmasını sağlayabilirsiniz.