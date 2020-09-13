Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kaş'ta AA'nın sorularını cevaplıyor.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları:

Burada Yunanlı komşularımız, anlaşmaları bir tarafa bırakıp, adaları çok ciddi bir şekilde deniz yetki alanları konusunda ısrar ediyorlar. Bu konudaki çalışmalar yapılmakta, tezler konuşulmakta. Bu adanın diğer 23 ada gibi silahtan arındırılması lazım. Bu daha önceki bütün anlaşmalarda silahtan arındırılmış olması lazım. 18 ada Yunanlı komşularımız tarafından anlaşmalara aykırı bir şekilde silahlandırılmış, asker konuşlandırılmış. Bunlar gerginliği tırmandırmak, anlayışı tahrip etmekte. Gerginliği artırıcı, provokatif davranışların bir kenara bırakılması lazım.

Egemenliği anlaşmalarla Yunanistan’a devredilmemiş adalar var. Maalesef Yunanistan her şeyi kendi menfaatine göre yorumlamakta. Bunların takipçisiyiz. Bugüne kadar gelmiş faaliyetlerin mahkeme kararlarına uygun şekilde gerçekleştirilmesini ve oldu bittilere getirilmemesini istiyoruz.

Biz buradaki sorunlarımızı barışçıl bir şekilde çözülmesini istiyoruz. Biz burada bunları söylerken diğer tarafta maalesef Yunan tarafı adalara asker getirip götürmeye devam ediyor. Meis adası’na sanki kutlama için başka ada kalmamış gibi sürekli buralara gelinmesi tabi bizleri Türk kamuoyunu rahatsız eder biz bunları provokatif kışkırtıcı olarak görüyoruz.

Silahlanma yarışı başladı Fransa kışkırtıyor. Meis Adası’nın silahtan arındırılması lazım. Bizim hak ve hukukumuzun tanınması lazım. Macron'un öncülüğünde burada bir tahrik ve kışkırtıcılık var.

Son zamanlarda Yunanistan'da bir silahlanma yarışı başladı. Fransa'nın tahrik ve teşviki ile gündemde tutulmakta. Güvenilen dağlara karlar yağmadan diyalog kanalını açmamız lazım. Bunun çok daha sağlıklı ve akılcı bir yol olduğunu herkesin görmesi lazım.

Bizim anlayışımıza göre gerginliği hiç kimseye yararı yok. Macron'un öncülüğünde bir provokatif bir yaklaşım var. Yunanistan tahrik edilmekte, yönlendirilmekte. Son 15 günde 4 büyük kara-deniz ve hava unsurlarının katıldığı tatbikatlar gerçekleştirildi. Bizim yaptığımız, her yıl yaptığımız tatbikat. Buradaki huzura, istikrara zarar verilmektedir.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un hamleleri şimdi açık ve seçil bir şekilde ticari maksadı olduğu kesin. Yunanistan’dan alacağı paralarla kendisine katkı sağlayacak. Macron liderliğinde uygulanan politikalardan bir sonuç elde edilemediği ortada bunu kapatmak için bazı roller almaya kalkıyor. Dünya kamuoyu önünde bunların politikaları çöktü.

Macron bunun verdiği asabiyetle bu hatalarını örtbas etmeye çalışıyor. Ancak bu yaptıkları ile bunun örtbas edilmesi mümkün değil.

Yunanistan’ın Macron’un kendini kurtarma operasyonlarına meze olmaması lazım. Macron'un politikalarının iflas ettiği ortadadır.

40 bin kilometrelik bir alan Meis Adası’ndan dolayı Yunanistan’a veriliyor bizim bunu kabul etmemize imkan yok. Herkesi aklı selime davet ediyoruz. O zaman problem çözülmez. Biz hiçbir zaman haklarımızı çiğnetmeyeceğimizi her zaman söyledik.

Oruç Reis planlı faaliyeti nedeniyle döndü. Oruç Reis’in geri dönüşü ile ilgili herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Bu gerekli planlar çerçevesinde yapılan bir faaliyettir. Herhangi bir şekilde bizim oradaki haklarımızdan vazgeçmemiş söz konusu değildir.











