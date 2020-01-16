Bakan Albayrak: 2020'de başarı hikayeleri yazacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020 yılında ekonomide başarı hikayeleri yazılacağını belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İnşallah, 2020’de tüm kurumlarımızla, ekonomide yeni bir başarı hikayesi yazacağız." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda:
"Tarihin en büyük kur ataklarının etkilerini giderdik. Tüm göstergelerde hedeflerimizden başarılı bir performans ortaya koyduk. İnşallah, 2020’de tüm kurumlarımızla, ekonomide yeni bir başarı hikayesi yazacağız" dedi.
https://twitter.com/BeratAlbayrak/status/1217775395891810304