Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İnşallah, 2020’de tüm kurumlarımızla, ekonomide yeni bir başarı hikayesi yazacağız." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda:

"Tarihin en büyük kur ataklarının etkilerini giderdik. Tüm göstergelerde hedeflerimizden başarılı bir performans ortaya koyduk. İnşallah, 2020’de tüm kurumlarımızla, ekonomide yeni bir başarı hikayesi yazacağız" dedi.