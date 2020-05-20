Ekonomi Bakan Albayrak: 2020'nin ikinci yarısı önemli kazanımlar elde edeceğiz

Bakan Albayrak: 2020'nin ikinci yarısı önemli kazanımlar elde edeceğiz

Ekonomi

Bakan Albayrak: 2020'nin ikinci yarısı önemli kazanımlar elde edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tarihi fırsatlara şahit olduğumuz, her alanda daha etkin şekilde üretmenin gündemde olacağı bir döneme giriyoruz. Özellikle 2020'nin ikinci yarısı inşallah her alanda önemli kazanımlar elde edeceğimiz bir dönem olacak" dedi.

20 Mayıs 2020, Çarşamba 22:54 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, video konferans yöntemiyle katıldığı TOBB Ekonomi Buluşması'na ilişkin, açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Corona virüs sürecinde verilen destek tutarı, ötelenen kredi ve faizlerle birlikte 350 milyar lirayı aşıyor. Yeni dönemde Türkiye olarak ticaret hacmi ve yerel paralarla swap noktasında çok daha etkin yürüteceğimiz bir süreç olacak. Tarihi fırsatlara şahit olduğumuz, her alanda daha etkin şekilde üretmenin gündemde olacağı bir döneme giriyoruz. Özellikle 2020'nin ikinci yarısı inşallah her alanda önemli kazanımlar elde edeceğimiz bir dönem olacak" ifadelerine yer verdi. 

DHA


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