Ekonomi Bakan Albayrak: 400 milyon liradan fazla destek verdik

Bakan Albayrak: 400 milyon liradan fazla destek verdik

Ekonomi

Bakan Albayrak: 400 milyon liradan fazla destek verdik

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çiftçiler için verilen avans desteği miktarını açıkladı.

04 Haziran 2020, Perşembe 16:47 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çiftçilere, hububat üretimi ve pancar küspesi için toplam 400 milyon lirayı aşan avans desteği verdiklerini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pandemi sürecinde de çiftçilerimizin yanındaydık. Hububat üretimi ve pancar küspesi için toplam 400 milyon lirayı aşan avans desteğinde bulunduk. Çiftçilerimizden ilk hasadı TÜRKŞEKER almaya başladı" ifadelerini kullandı.


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