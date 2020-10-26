Ekonomi Bakan Albayrak, dev şirketlerin temsilcileriyle görüşecek

Bakan Albayrak, dev şirketlerin temsilcileriyle görüşecek

Ekonomi

Bakan Albayrak, dev şirketlerin temsilcileriyle görüşecek

27 Ekim’de Citibank tarafından düzenlenecek toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uluslararası dev şirketlerin temsilcileriyle görüşecek.

26 Ekim 2020, Pazartesi 10:12 Son Güncelleme:
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Dünyada yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını sonrası küresel ekonomilerin nasıl şekilleneceği, tedarik zincirlerinin ne yönde değişeceği konularının tartışıldığı bir ortamda Türkiye önemli bir toplantı gerçekleştiriyor.

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27 Ekim’de Citibank tarafından düzenlenecek toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uluslararası dev şirketlerin temsilcileriyle görüşecek.

Video konferans yoluyla yapılacak toplantıya teknoloji, ilaç, otomotiv, enerji, sigortacılık gibi sektörlerden 100’den fazla şirketin temsilcileri katılacak. Dünyanın birçok bölgesinde faaliyet gösteren küresel şirketlerin toplam ciroları ve piyasa değerleri trilyonlarca doları buluyor.

Aralarında dünyanın en değerli şirketlerinin de bulunduğu toplantıda, doğrudan yatırımlar konusunda Türkiye’deki yatırım imkanları, fırsatlar ve gelişmeler ele alınacak.

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