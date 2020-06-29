Bakan Albayrak Ekonomik Güven Endeksi verisini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Ekonomik Güven Endeksi verisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Albayrak, "Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor. Nisan'da 51,3 olan Ekonomi Güven Endeksi Mayıs'ta 61,7'ye, Haziran'da ise 73,5'e yükseldi. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşaallah." dedi.

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