Bakan Albayrak Ekonomik Güven Endeksi verisini değerlendirdi
Ekonomik Güven Endeksi verisini değerlendiren Bakan Albayrak, "Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor. Nisan'da 51,3 olan Ekonomi Güven Endeksi Mayıs'ta 61,7'ye, Haziran'da ise 73,5'e yükseldi. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşallah." dedi.
29 Haziran 2020, Pazartesi 11:46 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Ekonomik Güven Endeksi verisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Albayrak, "Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor. Nisan'da 51,3 olan Ekonomi Güven Endeksi Mayıs'ta 61,7'ye, Haziran'da ise 73,5'e yükseldi. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşaallah." dedi.