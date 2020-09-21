Ekonomi Bakan Albayrak güzel haberi duyurdu: Avrupa ikincisi olduk

Bakan Albayrak güzel haberi duyurdu: Avrupa ikincisi olduk

Ekonomi

Bakan Albayrak güzel haberi duyurdu: Avrupa ikincisi olduk

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin yüzde 3,03'lük tarımsal büyüme oranıyla Avrupa'da ikinci olduğunu söyledi.

21 Eylül 2020, Pazartesi 16:52 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bırakarak, tarımda sağlanan büyüme oranıyla 2'nci sıranın elde edildiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bırakarak tarımda sağladığımız büyüme oranıyla 2. sırayı elde ettik. Hedefimiz, dünyada ve Avrupa'da lider ülkeler arasında yer almak. Bu başarıyı elde etmemiz için çaba gösteren, emek veren tüm üreticilerimizi kutluyorum" dedi.

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