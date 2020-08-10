Bakan Albayrak güzel haberi verdi: Son 5 ayda ilk kez!
Bakan Albayrak, "İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti." dedi.
10 Ağustos 2020, Pazartesi 13:49 Son Güncelleme:
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Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti. Kimse merak etmesin Türkiye, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor" dedi.
https://twitter.com/BeratAlbayrak/status/1292755818459299842?cxt=HHwWhICwyamk5fAjAAAA
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