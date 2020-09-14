Ekonomi Bakan Albayrak: İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün

Bakan Albayrak: İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün

Ekonomi

Bakan Albayrak: İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan bir video paylaşarak "Güçlü ekonomimiz ve sağlam finansal altyapımızla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Düsturumuz, katma değerli üretim, istihdam ve ihracata dayalı bir büyüme." dedi.

14 Eylül 2020, Pazartesi 19:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Twitter'dan paylaşım yapan Bakan Albayrak, "İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün!" Güçlü ekonomimiz ve sağlam finansal altyapımızla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Düsturumuz, katma değerli üretim, istihdam ve ihracata dayalı bir büyüme." notunu düştü.



İlgili Haberler
Bakan Albayrak ekonomi verilerini değerlendirdiTemmuz ayı sanayi üretimi verileri açıklandı


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Otomotivde Türkiye damgası
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
“Domino teorisi” 12 Eylül’ü tetikledi
Oral Çalışlar
Özlem Denizmen
Sorunuz mu var?
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Benzinde 11 kuruş indirim