Bakan Albayrak: İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan bir video paylaşarak "Güçlü ekonomimiz ve sağlam finansal altyapımızla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Düsturumuz, katma değerli üretim, istihdam ve ihracata dayalı bir büyüme." dedi.
14 Eylül 2020, Pazartesi 19:50 Son Güncelleme:
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Twitter'dan paylaşım yapan Bakan Albayrak, "İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün!" Güçlü ekonomimiz ve sağlam finansal altyapımızla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Düsturumuz, katma değerli üretim, istihdam ve ihracata dayalı bir büyüme." notunu düştü.
https://twitter.com/BeratAlbayrak/status/1305537714603917312