Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'İVME Finansman Paketi'ni açıklıyor. Açıklanan kredi paketi ile birlikte cari açık düşecek, katma değerli ve teknolojik üretim yapanların teşvik edilmesi sağlanacak.

İşte Bakan Albayrak'ın açıklamaları:

Yeni ekonomi yaklaşımımız, gerek 3 yıllık yol haritasını, Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde stratejilerimizi sizlerle paylaştık.

İfade ettiğimiz dönüşüm stratejimizin en önemli ayaklarından birini hayata geçirmek için buradayız.

İVME Finansman Paketi dört temel özelliği taşıyan sektörleri hedefleyecek.

Bu sektörleri güçlendirmek ve finansman ihtiyaçlarını karşılamak olacaktır.

Kredi paketi ithalat bağımlılığı yüksek, dış ticaret açığı veren, istihdama katkı oranı yüksek ve ihracat/döviz gelir potansiyeli yüksek sektörlere yönelik olacak.

Yerli üretim kabiliyetimiz güçlenecek, Türk sanayinin teknik alt yapısının daha ileri götürülmesi sağlanacaktır.

Stratejik önceliğimiz orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünleri ve sektörlerinde olacak. Stratejik ürün ihracatı desteklenecek

Yıl sonuna kadar yaklaşık 30 milyar TL bir finansman sağlamış olacağız.

Yatırım kredileri 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz, azami 10 yıl olacak. Azami kredi tutarı 150 milyon TL'ye kadar olacak.

Pakete 3 kamu bankasının (Ziraat, Vakıfbank, Halkbank) katılımı gerçekleştirilecek.

Makina imalatında ise 150 milyon liraya kadar kredi sağlanacak.

Tarım sektörü de desteklenecek. Tarım sektöründe sağlanacak kredilerde seralarda 14 ay yatırımlarda 84 ay olarak belirlendi. Tarımda verilecek krediler yüzde 0 ile yüzde 0.25 arasında belirlenecek.

Tüm bu açıkladığımız paket ülkemize, sektörlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Toplamda 30 milyar liralık güçlü finansman sağlamış olacağız. Türk sanayinin kendi potansiyelini gerçekleştirmesi için devlet olarak hükümet olarak üzerimize düşeni sonuna kadar yapacağız.

Bankacılık sektörü açısından da çok faydalı bir finansman ürünü ortaya çıkardık.

2018 yılı Mayıs ayında yaklaşık 58 milyar dolara ulaşan cari açık Mart ayı itibariyle 13 milyar doların altına geriledi.

HAZİRANDA CARİ FAZLA BEKLİYORUZ

Söyleyeceklerim bazı kesimleri üzecek olsa da öngörülerimize göre haziranda cari fazla vermeyi bekliyoruz. Türkiye'yi 2019 yılında bütçe anlamında daha rahat yöneteceğiz.

İşsizlikte en kötüyü geride bıraktık. Türkiye emin adımlarla yoluna devam ediyor. İşsizlikte ise veriler aşağı doğru seyrediyor. Kısa sürede daha da azalacak.