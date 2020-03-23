Ekonomi Bakan Albayrak: KDV beyanname verme ve ödeme süresi 24 Nisan'a uzatıldı

Bakan Albayrak: KDV beyanname verme ve ödeme süresi 24 Nisan'a uzatıldı

Ekonomi

Bakan Albayrak: KDV beyanname verme ve ödeme süresi 24 Nisan'a uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, KDV beyanname verme ve ödeme süresinin 24 Nisan, Ba-Bs formlarının verilme süresinin de 30 Nisan'a uzatıldığını bildirdi.

23 Mart 2020, Pazartesi 18:34 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "KDV beyanname verme ve ödeme süresi 24 Nisan, Ba-Bs formlarının verilme süresi de 30 Nisan'a uzatıldı. Belediyelerden 3 milyar liraya denk gelen 3 aylık kesinti yapılmayacak. Böylece belediyelere, Kovid-19 mücadelesinde kaynak sağlanacak." ifadelerini kullandı.

AA

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