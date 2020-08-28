Bakan Albayrak müjdeyi verdi: Hayırlar getirsin
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Katılım Finans Sistemi' üzerine paylaşımda bulundu.
28 Ağustos 2020, Cuma 16:01 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Katılım Finans Sistemi ülkemiz ve ihracatçılarımız için hayırlar getirsin" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Tüm ihracatçılarımızın yolu açık, işleri bereketli olsun. Türk Eximbank'ın ihracatçılarımız için hazırladığı alternatif finans kaynakları zenginleştirildi. "Katılım Finans Sistemi" ülkemiz ve ihracatçılarımız için hayırlar getirsin.
https://twitter.com/BeratAlbayrak/status/1299328021917323265
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