Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sanayi üretim verisiyle ilgili Twitter'dan açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, " OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz! Ağustosta sanayi üretimi yıllık %10,4; perakende satış hacmi %5,8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık %23,5 yükseldi. İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz " dedi.







