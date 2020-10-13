Ekonomi Bakan Albayrak: OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz

Bakan Albayrak: OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz

Ekonomi

Bakan Albayrak: OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sanayi üretim verisiyle ilgili açıklamada bulundu.

13 Ekim 2020, Salı 12:23 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sanayi üretim verisiyle ilgili Twitter'dan açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, " OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz! Ağustosta sanayi üretimi yıllık %10,4; perakende satış hacmi %5,8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık %23,5 yükseldi. İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz " dedi. 


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