Bakan Albayrak paylaştı: İki yıl önce bir söz verdik, durmadan çalışacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme toplantısının ardından bir mesaj yayınladı.
21 Temmuz 2020, Salı 21:36 Son Güncelleme:
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Bakan Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere ver verdi:
''Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı'na katıldık. İki yıl önce bir söz verdik: Durmadan çalışacağız. Hep çalışacağız! Medeniyetimize layık bir şekilde halkımızın hizmetkarı olmaya devam edeceğiz.''
https://twitter.com/BeratAlbayrak/status/1285614623614533635
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