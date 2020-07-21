Ekonomi Bakan Albayrak paylaştı: İki yıl önce bir söz verdik, durmadan çalışacağız

Bakan Albayrak paylaştı: İki yıl önce bir söz verdik, durmadan çalışacağız

Ekonomi

Bakan Albayrak paylaştı: İki yıl önce bir söz verdik, durmadan çalışacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme toplantısının ardından bir mesaj yayınladı.

21 Temmuz 2020, Salı 21:36 Son Güncelleme:
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Bakan Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere ver verdi:

''Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı'na katıldık. İki yıl önce bir söz verdik: Durmadan çalışacağız. Hep çalışacağız! Medeniyetimize layık bir şekilde halkımızın hizmetkarı olmaya devam edeceğiz.''



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