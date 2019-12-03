Bakan Albayrak: Pozitif büyüme süreci başladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü üç ayına (temmuz, ağustos, eylül) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0.9 büyüdü. Önceki üç çeyrekte ise ekonomi küçülmüştü.

Otomobil alımı arttı

Vatandaşın tüketim harcamalarında otomobil ve beyaz eşya gibi dayanıklı ve mobilya ile giyim gibi yarı dayanıklı mal tüketimi daha fazla oldu. Otomobil satışının artmasında ise son aylarda taşıt faizindeki düşüşün etkisi oldu. Bakan Albayrak, büyüme verileriyle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yılın dördüncü çeyreğine ilişkin öncü göstergelere göre Türkiye’nin büyüme ivmesinin artmaya devam ettiğini bildirdi.

Sanayi hareketlendi

Yüzde 0.9'luk büyümeyi sırtlayan ise başta devletin harcamaları olmak üzere tüketim oldu. Devletin harcaması yüzde 7, vatandaşın harcaması ise yüzde 1.5 arttı. Sanayi sektörü yüzde 1.6, tarım sektörü ise yüzde 3.8 büyüdü. İnşaat sektörü yüzde 7.8 daraldı. İhracatın büyümeye katkısı devam etti. Son 4 çeyrek verilerinden yola çıkarak yapılan hesaplamaya göre kişi başına milli gelir 8.955 dolar oldu. Bu, bir önceki çeyreğe göre 150 dolarlık artışa işaret ediyor.

Yüzde 5 hedefine doğru

Dengelenme dönemi başarısı, maliyetlerdeki düşüş, artan güven endeksleri ve değişim sürecinin etkileriyle sanayide gelen yıllık bazda büyümeyi önemli gördüklerini ifade eden Albayrak, “Yüzde 5’lik büyüme hedefimiz için sanayi katma değerini artırmaya, özellikle yatırımlar tarafındaki toparlanmayı hızlandırmaya, üretim ve istihdam odaklı sektörleri güçlendirmeye odaklanacağız” dedi. Bakan Albayrak, İVME Finansman Paketi’nde de kredi tutarının 40 milyar liraya ulaştığı bilgisini paylaştı.