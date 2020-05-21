Ekonomi Bakan Albayrak: Salgının ekonomiye etkisi daha az olacak

Bakan Albayrak: Salgının ekonomiye etkisi daha az olacak

Ekonomi

Bakan Albayrak: Salgının ekonomiye etkisi daha az olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

21 Mayıs 2020, Perşembe 16:14 Son Güncelleme:
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Bakan Albayrak, "Geride bıraktığımız süreç, salgının Türkiye ekonomisine etkisinin, gelişmekte olan ülkelere göre çok daha az olacağını gösterdi. Normalleşme döneminde, Türkiye için ortaya çıkan potansiyeli ve ekonomide yeni başarı hikayesi yazma imkanını en iyi değerlendireceğiz. 145,6 milyar TL finansman sağladık. 180 bin 933 işletmeye destek verdik. Önümüzde çok büyük fırsatlar var" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

Tüm imkanlarımızla ihracatçılarımızın yanındayız. Burada şikayetler geliyor. Yerli üretimi el sütünde tutacağız. 

Durmaksızın büyüyen sağlık sistemine 8 farklı hastaneden oluşan dev bir sağlık kompleksini eklemenin gururunu yaşıyoruz bugün.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.


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