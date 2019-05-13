Bakan Albayrak CNN TÜRK’te katıldığı programda emeklilik sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak,"Emeklilikle ilgili çalışmalara devam ediyoruz. Tüm paydaşların memnun olduğu bir emeklilik sistemi ortaya koyacağız. Bu yıl içinde değişimi gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

HIZLI ADIMLAR ATILACAK DÖNEME GİRİYORUZ

Türkiye'nin 4 yıldan fazla seçimsiz bir döneme girdiğinin altını çizen Albayrak, "Hızlı adımlar atacağımız bir dönem olacak" dedi. Albayrak, "Kişi başına gelir 12 binden, 9-10 bine düşüyor, terör saldırıları, 15 Temmuz... Bunun iç yönetimsel kaynaklı değil, dış kaynaklı olduğunu toplumumuz görmüyor mu? Biz dik durmaya devam ettikçe güçlü çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu

2020-2021 DAHA İYİ OLACAK

Türkiye ekonomisinin emin adımlarla ilerlediğinin altını çizen Albayrak, "Son 8-10 ayda çok önemli altyapı düzenlemeleri adımları attık. Dış faktörlerin ekonomiye etkisini minimize edecek adımlar attık" dedi. Dünyayı ilgilendiren travmatik bir şey yaşanmadığı süreçte Türkiye'nin daha etkili, dengeli bir dönem yaşayacağını belirten Albayrak, 2020-2021'in daha iyi olacağını, 2018'in etkilerinin silineceğini kaydetti.

TÜNELİN SONUNDAKİ IŞIK BÜYÜMEYE BAŞLADI

Türkiye ve kurumlarının her şeyin farkında olduğunu, geçtiğimiz 6 yıl yaşanan hiçbir şeyin dış kaynaklardan ayrı düşünülemeyeceğini ifade eden Albayrak, "15 Temmuz'da yaşadık, Gezi'de yaşadık. Her anlamda Türkiye zorlu bir dönemden geçti. Adım adım sona doğru yaklaşıyoruz. Tünelin sonundaki ışık büyümeye başladı. Türkiye ekonomik olarak güçlü refleksler vermeye başladı. Seçime bir hafta kala ilginç bir süreç yaşadık" diye konuştu.