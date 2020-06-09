Ekonomi Bakan Albayrak: Yabancı yatırımcılar tahvillerimize daha rahat erişebilecek

Bakan Albayrak: Yabancı yatırımcılar tahvillerimize daha rahat erişebilecek

Ekonomi

Bakan Albayrak: Yabancı yatırımcılar tahvillerimize daha rahat erişebilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Euroclear ile yaptığımız iş birliği sayesinde yabancı yatırımcılar TL, döviz ve altın cinsinden tahvillerimize daha kolay erişebilecek" dedi.

09 Haziran 2020, Salı 11:16 Son Güncelleme:
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Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul Finans Merkezi hedefleri kapsamında sermaye piyasalarının uluslararası standartlara uyumuna yönelik adımlarımız sürüyor. Euroclear ile yaptığımız iş birliği sayesinde yabancı yatırımcılar TL, döviz ve altın cinsinden tahvillerimize daha kolay erişebilecek. Hayırlı olsun" dedi.


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