Bakan Albayrak: Yabancı yatırımcılar tahvillerimize daha rahat erişebilecek
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Euroclear ile yaptığımız iş birliği sayesinde yabancı yatırımcılar TL, döviz ve altın cinsinden tahvillerimize daha kolay erişebilecek" dedi.
09 Haziran 2020, Salı 11:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul Finans Merkezi hedefleri kapsamında sermaye piyasalarının uluslararası standartlara uyumuna yönelik adımlarımız sürüyor. Euroclear ile yaptığımız iş birliği sayesinde yabancı yatırımcılar TL, döviz ve altın cinsinden tahvillerimize daha kolay erişebilecek. Hayırlı olsun" dedi.
https://twitter.com/BeratAlbayrak/status/1270261911511277569
İlgili Haberler
BUNLARI DA OKUYUN