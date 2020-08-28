Bakan Albayrak: Yine üzülecekler

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan Ekonomik Güven Endeksine ilişkin "Battık, bittik lobisi yine üzülecek." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Battık, bittik lobisi yine üzülecek.

Ekonomik Güven Endeksi temmuz ayında 82,2 iken, ağustos ayında yüzde 4,4 oranında artarak 85,9 oldu.

Durmak yok. Yola devam!"







