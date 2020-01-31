Ekonomi Bakan Albayrak'ın faiz müjdesi

Bakan Albayrak'ın faiz müjdesi

Ekonomi

Bakan Albayrak'ın faiz müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde yüzde 9.96 seviyesinde iyileşmenin artacağını müjdeledi.

31 Ocak 2020, Cuma 10:31 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde yüzde 9.96 seviyesinin görüldüğünü ve iyileşmenin daha ileri taşınacağını söyledi.

Bakan Albayrak'ın tweeti şöyle:

Ekonomi politikalarımızın ortaya koyduğu güven, göstergelere yansımaya devam ediyor. 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde yüzde 9,96 ile Kasım 2016’dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık. Piyasa beklentilerindeki bu iyileşmeyi çok daha ileri taşıyacak ve kalıcı hale getireceğiz.

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