Bakan Albayrak'ın faiz müjdesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde yüzde 9.96 seviyesinde iyileşmenin artacağını müjdeledi.
31 Ocak 2020, Cuma 10:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde yüzde 9.96 seviyesinin görüldüğünü ve iyileşmenin daha ileri taşınacağını söyledi.
Bakan Albayrak'ın tweeti şöyle:
Ekonomi politikalarımızın ortaya koyduğu güven, göstergelere yansımaya devam ediyor. 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde yüzde 9,96 ile Kasım 2016’dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık. Piyasa beklentilerindeki bu iyileşmeyi çok daha ileri taşıyacak ve kalıcı hale getireceğiz.
https://twitter.com/BeratAlbayrak/status/1223143949956734976
İlgili Haberler