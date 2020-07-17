Ekonomi Bakan Albayrak'tan '1 Milyon Yazılımcı Projesi' açıklaması

Bakan Albayrak'tan '1 Milyon Yazılımcı Projesi' açıklaması

Ekonomi

Bakan Albayrak'tan '1 Milyon Yazılımcı Projesi' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 Milyon Yazılımcı projesine 31 yeni eğitimin eklendiğini, eğitim sayısının 62'ye, eğitim süresinin ise 1422 saate yükseldiğini açıkladı.

17 Temmuz 2020, Cuma 20:30 Son Güncelleme:
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Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 31 yeni eğitim eklenerek, eğitim sayısı 62'ye, eğitim süresi 1422 saate yükseldi. Yıl sonu eğitim sayısı hedefi 100'den 143'e çıkarıldı. @btkakademi'deki eğitimlerimizi takipte kalın gençler" ifadelerini kullandı. 

ANKARA (DHA)


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