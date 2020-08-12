Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları:

Aslında yaz ayları finans ve ekonomi piyasaları için sakindir ama biliyorsunuz küresel iklimde fırtına kopmuş durumda.

Kur iki sene önce de bu seviyelerdeydi.

Eskiden kur sistemi daha çok etkiliyordu. Zaten daha az etkilesin diye Türkiye'de ekonomik bir değişiklik var.

Türk ekonomisi 2 sene öncesine göre çok daha güçlü.

Dünya tarihinin en büyük ekonomik krizi yaşanıyor. Borsa Türkiye pozitif ayrışıyor. Gelişmekte olan ülkelerin performansına bakalım. Birçoğu para birimlerinde değer kaybetmiş.

Krizlerden çok lobilerle uğraşıyoruz.

Biz normalleşme sürecinde girdiğimizde en çabuk toparlanan ülke olacağız.

Türkiye 2. çeyrek performansıyla daralma yaşayan ülkeler içinde en az etkilenen ülkelerden birisi olacak. İkinci çeyrek pozitif olacak.

Bu bir milli bağımsızlık mücadelesi. Sizin ekonomi anlamında da böyle bir model ortaya koymanız gerekiyor. Kıyamet bu yüzden kopuyor. Türkiye artık eski modelden çıkıyor. Yüksek faiz, düşük kur. Böyle bir ekonomi modeli artık sürdürülebilir değil. Benim derdim bütçeyi tutturmaktan öte, rekabet edebilir bir ekonomi.

Türkiye'nin birçok ilini gezdim. Tek tek sorun eski ve yeni dönemi. Türkiye'nin üretime dayalı çok önemli bir paradigma değişikliği var.

Bu siyasi olarak Türkiye'yi daha iddialı bir yere taşıyacak.