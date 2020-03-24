Bakan Albayrak'tan corona virüse karşı ek destek müjdesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Üniversite hastanelerimizdeki çalışanlarımıza da performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız. Bu kapsamda 1,2 milyar TL’lik bir ek destek sağlayacağız. " dedi.
24 Mart 2020, Salı 17:40 Son Güncelleme:
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"Corona virüs ile mücadelemizde kahramanlarımız, sağlık çalışanlarımızın talepleri önceliğimiz olacak. Üniversite hastanelerimizdeki çalışanlarımıza da performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız. Bu kapsamda 1,2 milyar TL’lik bir ek destek sağlayacağız. #BirlikteBaşaracağız" açıklamasında bulundu.