Ekonomi Bakan Albayrak'tan corona virüse karşı ek destek müjdesi

Bakan Albayrak'tan corona virüse karşı ek destek müjdesi

Ekonomi

Bakan Albayrak'tan corona virüse karşı ek destek müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Üniversite hastanelerimizdeki çalışanlarımıza da performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız. Bu kapsamda 1,2 milyar TL’lik bir ek destek sağlayacağız. " dedi.

24 Mart 2020, Salı 17:40 Son Güncelleme:
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 "Corona virüs ile mücadelemizde kahramanlarımız, sağlık çalışanlarımızın talepleri önceliğimiz olacak. Üniversite hastanelerimizdeki çalışanlarımıza da performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız. Bu kapsamda 1,2 milyar TL’lik bir ek destek sağlayacağız. #BirlikteBaşaracağız" açıklamasında bulundu.

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