Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyon YEP projeksiyonlarımıza paralel olarak Kasım ayında bir miktar yükseldi ve yüzde 10,56 oldu. Görünümdeki iyileşme sürüyor. Yılbaşından bu yana tüketici enflasyonunda 10 puana yakın düşüş yakaladık. Enflasyonla mücadelede güçlü duruşumuzu sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter sayfasından enflasyon rakamlarına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "Enflasyon YEP projeksiyonlarımıza paralel olarak Kasım ayında bir miktar yükseldi ve yüzde 10,56 oldu. Görünümdeki iyileşme sürüyor. Yılbaşından bu yana tüketici enflasyonunda 10 puana yakın düşüş yakaladık. Enflasyonla mücadelede güçlü duruşumuzu sürdüreceğiz.Dengelenme sürecinde kurda yakalanan istikrar, gıda arzındaki artış, ithalattaki düşüş, enflasyondaki olumlu görünümü sürdürüyor. Ayrıca tüketici fiyatlarında, ÜFE kaynaklı baskı da oldukça azalmıştır. Bu tablo, yılı yüzde 12 hedefinin altında kapatabileceğimizi göstermektedir" dedi.



