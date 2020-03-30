Bakan Albayrak'tan geliri 5 bin TL'den az olan kişiler için destek açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni corona virüs tedbirleri ile ilgili önemli açıklamada bulundu.
30 Mart 2020, Pazartesi 15:23 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomik destekler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları kapsamında tüm kurumlarımızla, vatandaşımızın ihtiyaçlarına destek olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda kamu bankalarımızla aylık 5 bin TL’nin altında geliri olan tüm vatandaşlarımız için Temel İhtiyaç Desteği’ni devreye aldık" dedi.
https://twitter.com/BeratAlbayrak/status/1244596662003171328
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