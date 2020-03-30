Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomik destekler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları kapsamında tüm kurumlarımızla, vatandaşımızın ihtiyaçlarına destek olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda kamu bankalarımızla aylık 5 bin TL’nin altında geliri olan tüm vatandaşlarımız için Temel İhtiyaç Desteği’ni devreye aldık" dedi.

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