Ekonomi Bakan Albayrak'tan kritik anlaşma için açıklama

Bakan Albayrak'tan kritik anlaşma için açıklama

Ekonomi

Bakan Albayrak'tan kritik anlaşma için açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çin ile yapılan kritik anlaşmanın detaylarını açıkladı.

26 Mart 2020, Perşembe 14:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Varlık Fonu, Çin İhracat ve Kredi Sigortası Kurumu (Sinosure) ile iş birliği mutabakatı imzaladı. Covid-19‘a rağmen hedeflerimiz için hız kesmiyoruz" açıklamasında bulundu. 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan "Varlık Fonu, Çin İhracat ve Kredi Sigortası Kurumu (Sinosure) ile iş birliği mutabakatı imzaladı. Sinosure, TVF’nin cari açığı azaltacak projelerine 5 milyar dolar sigorta desteği sağlayacak, Çinli firmalarla köprü olacak. Covid-19‘a rağmen hedeflerimiz için hız kesmiyoruz" açıklamasında bulundu. 

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Berlin’de 3, Madrid’de 1825 kayıp...
Oral Çalışlar
Candaş Tolga Işık
Evde kalmak için önce hayatta kalmak gerek!
Candaş Tolga Işık
Hakan Çelik
Almanya ve G. Kore
Hakan Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bakan'dan TOKİ ve Emlak Konut açıklaması: Taksitler ertelendi