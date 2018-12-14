Bakan Berat Albayrak müjdeyi verdi! Pazartesi günü başlıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Vatandaşlarımıza, altın birikimleri için güvenli bir yatırım aracı sunuyoruz" ifadelerini kullandı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan "Vatandaşlarımıza, altın birikimleri için güvenli bir yatırım aracı sunuyoruz. 5 banka aracılığı ile pazartesi günü başlayacak altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ile vatandaşlarımız hem kendileri kazanacak hem de ülke ekonomisine katkıda bulunacak" açıklamasında bulundu.
İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı: