Ekonomi Bakan Bilgin duyurdu: Prim ve vergi desteği sağlıyoruz!

Bakan Bilgin duyurdu: Prim ve vergi desteği sağlıyoruz!

Ekonomi

Bakan Bilgin duyurdu: Prim ve vergi desteği sağlıyoruz!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işe alınan her bir işçi için, işverenlere bir ayda 1.500 liradan fazla destek sağlandığını açıkladı.

12 Temmuz 2021, Pazartesi 09:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakan Bilgin, “İşe alınan her bir işçinin tüm sigorta primleri ve ücreti üzerinden alınan vergi devlet tarafından karşılanıyor. Yürürlükteki asgari ücret üzerinden sağlanan 1500 lirayı aşan desteğin yaklaşık 1350 lirasını sigorta primi, 200 lirasını ise vergi desteği oluşturuyor. Normalde 12 ay süreyle geçerli olan destek; kadınlar, 18 - 25 yaş arası gençler ve engelliler için 18 ay olarak uygulanıyor.” dedi.

“İMALAT VE BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE DESTEK TUTARI DAHA FAZLA”

İmalat ve bilişim sektörlerinde ilave istihdam için daha fazla sigorta primi desteği sağladıklarına dikkat çeken Bilgin, bu sektörlerde istihdamı koruma ve artırma amacıyla sigorta primi desteğinin aylık 3.500 liradan fazla olduğunu, toplam destek tutarının ise yaklaşık 3 bin 700 lira olduğunu söyledi.

Bilgin, 2018 yılında yürürlüğe giren 7103 sayılı Kanun ile getirilen ilave istihdama prim ve vergi desteğinin uygulama süresinin 31.12.2020’de sona erdiğini ancak 02.12.2020 tarihli ve 31322 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile destek süresinin 31.12.2022 tarihine kadar uzatıldığını hatırlattı.

Bakan Bilgin, “İstihdamın korunması ve artırılması amacıyla diğer teşvik ve destek uygulamaları ile birlikte her zaman çalışan ve işverenlerimizin yanındayız” dedi.

Yazarlarımızdan
Bilal Emin Turan
Kart borcuna kredili çözüm
Bilal Emin Turan
Ekrem Sarısu
İzin süresine denk gelen tatil günleri izne eklenir
Ekrem Sarısu
Hakan Çelik
Sahibi kim olacak?
Hakan Çelik
Erkut Can
Lambda ile lambada yapıyoruz
Erkut Can
Murat Gülderen
CEO'ların evleri ne kadar akıllı?
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Umudumuz kadınlar
Oral Çalışlar
Özlem Denizmen
Ucuza tatil
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Kuraklık hasar ödemeleri bugün yapılacak! Bakan duyurdu