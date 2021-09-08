Bakan Bilgin'den flaş 'büyüme' açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı son dakika açıklamasında 'Tahminimce bu yılın sonunda Türkiye ekonomisi yüzde 10 büyüyecektir' dedi.
08 Eylül 2021, Çarşamba 14:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Yol-İş arasında imzalanan sözleşme törenine iştirak etti. Bilgin burada yaptığı konuşmasında ‘Sene sonu itibari ile Türkiye yüzde 10 civarı büyüyecektir’ ifadelerini kullandı.
BUNLARI DA OKUYUN