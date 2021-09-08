Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Yol-İş arasında imzalanan sözleşme törenine iştirak etti. Bilgin burada yaptığı konuşmasında ‘Sene sonu itibari ile Türkiye yüzde 10 civarı büyüyecektir’ ifadelerini kullandı.



