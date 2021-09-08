Ekonomi Bakan Bilgin'den flaş 'büyüme' açıklaması

Bakan Bilgin'den flaş 'büyüme' açıklaması

Ekonomi

Bakan Bilgin'den flaş 'büyüme' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı son dakika açıklamasında 'Tahminimce bu yılın sonunda Türkiye ekonomisi yüzde 10 büyüyecektir' dedi.

08 Eylül 2021, Çarşamba 14:45 Son Güncelleme:
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Yol-İş arasında imzalanan sözleşme törenine iştirak etti. Bilgin burada yaptığı konuşmasında ‘Sene sonu itibari ile Türkiye yüzde 10 civarı büyüyecektir’ ifadelerini kullandı.


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