Bakan Elvan: 206 milyar liralık borç ertelendi

Türkiye ekonomisine dair her şey Gece Görüşü'nde masaya yatırılıyor. Hande Fırat moderatörlüğünde gazeteciler Hakan Çelik ve Hacer Boyacıoğlu soruyor; Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yanıtlıyor. Bakan Elvan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

2020 yılının başından itibaren kovid hadisesi ile karşı karşıya kaldık. Bu tarihimizin en büyük sorunlarından biriydi. Ülkeler dediler ki 'havaların ısınması ile bu problemden büyük ölçüde kurtulacağız.' Değişik ülke yöneticileri DSÖ'nün açıklamalarını eleştirip, bu salgının daha çabuk sonlanacağını söylediler. Ekonomik açıdan nasıl bir resim ortaya çıktı? Küresel büyümede bir daralma söz konusu. Gelişmiş ülkelerde bu oran yüksek daha yüksek. Dünya ticareti yüzde 8,5 oranında küçüldü.

Avrupa başta olmak üzere arz şokları yaşandı, tedarikte ciddi kopukluklar yaşanmaya başladı. Ciddi bir genişlemeye gidildi. Özellikle ülkelerin merkez bankaları parasal genişlemeye gittiler. Borçlanma tarafına baktığımızda yine oldukça dramatik bir tablo var. Herkes zorlanıyor. Kamu maliyesinde de ciddi sorunlar sıkıntılar çıktığını görüyoruz. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ciddi bütçe açıkları ile karşı karşıya kaldıklarını gördük. Hayatımızda ilk defa karantina nedir? Bunu yaşamak zorunda kaldık. Küresel ölçekte 114 milyon insan işsiz kaldı.

2021 yılı ile birlikte nasıl bir tablo ile karşı karşıya kaldık. Ekonomik aktivitede daralma söz konusu oldu. Küresel ölçekte bir büyüme bekleniyor. Ekonomik aktiviteye şu an oldukça canlı. Sanayi sektörü başta olmak üzere ekonomik aktiviteler canlı. Üretim ve ticaret itibari ile kriz öncesi dönemden daha iyi konumda olduğunu ifade etmek istiyorum.

'UZAKTAN ÇALIŞMA YAYGINLAŞACAK'

Bu yıl borçlanma devam ediyor. Dünya borçlanma problemi ile yüzleşmek zorunda. Nasıl bir yaklaşım içinde olacak ülkeler? Sistem nasıl dönecek? Kovid'in getirdiği bir başka husus da insanların artık dijitalleşmeye daha çok önem verdiğini görüyoruz. Beklediğimizin ötesinde bir gelişme olacağını düşünüyorum. Türkiye dijitalleşme alanında çok önemli adımlar attı. Uzaktan çalışma yine en önemli hususlardan biri olacak. Uzaktan çalışmanın ciddi şekilde yaygınlaşacağını düşünüyorum.

Türkiye'nin diğer ülkelere göre bir avantajı var. Bizim ürün çeşitliliğimiz söz konusu. Neyi istersek onu üretebiliyoruz.

'KÜRESEL ÖLÇEKTE KOORDİNASYONA İHTİYACIMIZ VAR'

Çok enteresan bazı rakamlar var. Faizlerin artması ile birlikte fon akışı gelişmek olan ülkelere durma noktasına geldi. Finansman ihtiyacı olan, gelişmekte olan ülkelerin bundan sonraki süreçte zorlanacağını ifade etmek istiyorum. ABD tahvil faizlerindeki artışların bu ülkelere önemli etkisi olacağını ifade etmek istiyorum. Küresel ölçekte önemli bir koordinasyona ihtiyacımız var.

BÜYÜME TAHMİNİ

Kovid-19 sürecinde bugüne kadar kredi programları kapsamında firmalara 315 milyar liralık kredi verildi.

Bugüne kadar yapılan harcama 133,7 milyar lira. Haziran sonuna kadar yaklaşık 176 milyar lira harcama yapmış olacağız.

Kovid-19 sürecinde 206 milyar liralık tarım kredi, esnaf kredi ile vergi ve prim borcu ertelendi. Bu tutar yıl sonunda 219 milyar lira olacak.

2021 ilk çeyrekte yüzde 5,5-6, ikinci çeyrekte baz etkisiyle çift haneli, yıl genelinde de yüzde 5'in üstünde büyüme göreceğimizi düşünüyorum.



