Ekonomi Bakan Elvan: 79 milyar liralık harcama yaptık

Bakan Elvan: 79 milyar liralık harcama yaptık

Ekonomi

Bakan Elvan: 79 milyar liralık harcama yaptık

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yaptığı açıklamada 'Salgının başından bugüne kadar merkezi yönetim bütçesinden 79 milyar liralık harcama yaptık' dedi.

28 Mayıs 2021, Cuma 12:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hazine ve Maliye Bakan Lütfi Elvan, "Salgının başından bugüne kadar merkezi yönetim bütçesinden 79 milyar liralık harcama yaptık, yıl sonunda bu tutarın 109 milyar liraya ulaşmasını öngörüyoruz." dedi.

Elvan, şöyle devam etti:

İhtiyaç olması durumunda finansal sektörde makro ihtiyati tedbirleri almaktan çekinmeyeceğiz.

AA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
27 Mayıs’ın 61. yılında
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Güzel haberlere ihtiyacımız var
Hakan Çelik
Ekrem Sarısu
Prim eksiğimi isteğe bağlı ödeyebilir miyim?
Ekrem Sarısu
Bilal Emin Turan
Dev şirketleri yönetip tasarruftan ödün vermiyorlar
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Acil para lazım!
Özlem Denizmen
Erkut Can
Neredeen nereye…
Erkut Can
Murat Gülderen
Çok 'Hava'lılar
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Merkez Bankası Başkanı'ndan 'kararlılık' mesajı