Bakan Elvan: 79 milyar liralık harcama yaptık

Hazine ve Maliye Bakan Lütfi Elvan, "Salgının başından bugüne kadar merkezi yönetim bütçesinden 79 milyar liralık harcama yaptık, yıl sonunda bu tutarın 109 milyar liraya ulaşmasını öngörüyoruz." dedi.

Elvan, şöyle devam etti:

İhtiyaç olması durumunda finansal sektörde makro ihtiyati tedbirleri almaktan çekinmeyeceğiz.

AA