Bakan Elvan: Türkiye dalgalı kur rejimi uygulamaktadır

Bakan Elvan, Merkez Bankası’nın temel görevinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu belirterek, "Cari açıkla ilgili yapısal bir problemimiz var. Yapısal cari açığın azaltılması noktasında hükümetin görevidir. Para politikasında kullanılacak araçlar bellidir. Yapısal cari açığı azaltmak kısa vadede mümkün değil. Orta ve uzun vadede yapısal cari açık sorununu çözmek, bu araçları Merkez Bankası uygular. İthalatımızın, yüzde 70’i ara mal, yüzde 20’si yatırım malı, yüzde 10’u tüketim malı.

Türkiye yüzde 90 ara mal, yatırım malı ithal eden bir ülkedir. Ara mal ve yatırım malı ithalatını aşağı çekebilecek, dışarıdan ileri teknoloji getirebilecek bir alt yapının oluşturulmasıdır. Savunma sanayinde ihtiyacımızın yüzde 20’sini yurt içinden karşılarken, şu anda yüzde 80’e ulaşmışsak, yapısal cari açığın azaltılmasında savunma sanayinin önemli katkısı olmuştur" diye konuştu.

’2022 YILINDA DAHA RAHAT NEFES ALACAĞIZ’

Bakan Elvan, Dünya Bankası ile 3,1 milyar dolarlık anlaşma imzaladıklarını söyleyerek 2,5 milyar dolarlık destek alacaklarını bildirdi. Elvan, merkezi yönetim olarak borçlarının yüzde 50’sinin yabancı para cinsinden olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

"Kontrollü gitmek zorundayım. Amerika Birleşik Devletleri rezerv para, kendi parasını kullanıyor. Kovid’e yönelik ciddi harcamalar yapmamıza rağmen, Kovid destekleri sıralamasında Türkiye gayri safi yurt içi hasılaya oranla 12’nci sırada. Merkezi yönetim bütçesinden yüzde 2’nin biraz üzerindedir. Eğer bizim sanayimiz güçlüyse, o dönemde aldığımız önlemlerin ciddi katkısı olmuştur. 2022, 2023 yılı gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından, bütçe açısından zorlu olacak. Biz 2022 yılında daha rahat nefes alacağız."

’2022’DE YÜZDE 50’NİN ALTINDA ALTIN ALIMI PLANLIYORUZ’

Bakan Elvan, altın alımına ilişkin "2022 yılında, 2021 yılında yurt içinden almış olduğumuz altının yarısından daha az altın alımı gerçekleştireceğiz. Yastık altındaki altının ekonomiye kazandırılması amacıyla bir miktar devam edelim istiyoruz. Yüzde 50’nin altında bir altın alımını planlıyoruz. Hem yabancı para hem de altını yurt içi borçlanmada tamamıyla sıfırlayacak yaklaşım içinde yolumuza devam ediyoruz" dedi.

’HİSSEDİLEN İLE GERÇEKLEŞEN ENFLASYON ARASINDA FARK OLABİLİR’

Bakan Elvan enflasyona ilişkin, "Hissedilen ile gerçekleşen enflasyon arasında fark olabilir. Sepetteki gıda ağırlığı Avrupa ülkelerinde yüzde 10-15 iken Türkiye’de yüzde 24-25 civarında. Avrupa Birliği’nde enflasyon 4-5 varken, başka sebepler de var. Orada sepetteki gıda oranı düştük" ifadesini kullandı.





DHA