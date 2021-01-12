Bakan Ersoy, turizm sezonunun başlayacağı tarihi açıkladı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Vaka sayısı hızla aşağıya iniyor. Bu hafta itibariyle aşılama başlayacak. Bu süreçler içinde binli rakamlara ineriz ve nisan ayı itibariyle biz sezonun açılacağına inanıyoruz." dedi.
12 Ocak 2021, Salı 15:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu sene turizmde 'V' çıkış bekleniyor. Vaka sayısı hızla aşağıya iniyor. Bu hafta itibariyle aşılama başlayacak. Mart ayında iki binli rakamların altına ineriz. Bu süreçler içinde binli rakamlara ineriz ve nisan ayı itibariyle biz sezonun açılacağına inanıyoruz." dedi.
BUNLARI DA OKUYUN