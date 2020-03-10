Geçen yıl halk plajı uygulaması başlatan Kültür ve Turizm Bakanlığı, ilkini Bodrum’da, ikincisini de Çeşme’de açmıştı. Şimdi de Antalya’da kapsamlı 2 halk plajı açacaklarının müjdesini veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Antalya Belek bölgesinde Belek ve Kadriye plajları açılacak. Bu plajlar çok daha modern ve çok büyük halk plajları olacak. Buna kıyı da müsait” dedi. Dünyaya örnek plajlar açmayı planladıklarını belirten Mehmet Nuri Ersoy, “Bunlar; sadece plaj olma özelliğinin dışında sosyal aktivitelere uygun, engelli ve doğa dostu olması gibi birçok özelliği de olan ve oradaki esnafın, yöresel ürünlerini satabileceği noktaların da olduğu plajlar. Sadece halk plajı değil mesire alanlarının da bulunduğu örnek plajlar açmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

İlgili Haberler Antalya turizmde 'rekorlara' doymuyor



