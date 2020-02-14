Bakan fırsatçıları uyardı: Ceza geliyor

Ticaret Bakanı Pekcan, tıbbi maskelerde haksız fiyat uygulamalarıyla ilgili ceza açıklamalarında bulundu. Bakan Pekcan, küresel tahminlere göre Çin ekonomisinin yüzde 1-2 daralmasının, bunun da dünya ekonomisini yaklaşık yüzde 1 etkilemesinin beklendiğini ifade etti.

Pekcan, şu anda bunu konuşmak için erken olduğunu ancak Çin'in otomotiv ve elektronik sektöründe küresel tedarikçi konumunda bulunması nedeniyle bu alanlarda ciddi sıkıntı yaşanabileceğine dikkati çekti. Pekcan, "Aynı zamanda Çin çok büyük emtia ithalatçısı konumunda. Eğer Çin'in talebi yavaşlarsa başta petrol fiyatları olmak üzere emtia fiyatları da birden düşebilir" diye konuştu.

Tedarik sıkıntısı yok

Türkiye'nin bir tedarik riski bulunmadığını dile getiren Pekcan, "Bizim Çin'e bağımlı olduğumuz ham madde, ara malı yok" ifadesini kullandı. Pekcan, Çin'in içinde bulunduğu kötü durumu çok iyi yönettiğini belirterek, alınan önlemler nedeniyle dünya ticaretinde de değişimler olabileceğini söyledi. Pekcan, "Örneğin, Çin'in ihracat yaptığı yakın coğrafyamızdaki taleplerde sapmalar beklenebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 salgını nedeniyle Çin'deki maskelerin hızla tükenmesi ve bu kapsamda Türkiye'den yapılan ihracatın iç piyasaya olan etkisine yönelik soruya karşılık Pekcan, "Ticaret Bakanlığı olarak Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile ortak çalışıyoruz. Maskeler ürün güvenliği açısından Sağlık Bakanlığının denetim alanına giriyor. Yapılan denetimler sonucunda maskelerde fahiş fiyat uygulayanlar tespit ediliyor. Bunlar daha sonra Reklam Kuruluna gelecek. Reklam Kurulu toplandıktan sonra cezaya karar verirse tıbbi maskelerde haksız fiyat artışı yapanlara 10 bin ile 104 bin lira arasında ceza uygulanacak" dedi.

Gümrükte temkinli davranışlar

Bakan Pekcan, kendilerine, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19'un kuru yüzeylerde birkaç saatten fazla yaşamadığı yönünde bilgi verildiğini belirterek, "Dolayısıyla kargolarda risk olmadığı belirtiliyor ama Çin'den gelen günde 300 posta torbası şu anda günlük 30'a düştü, zaten insanlar imtina ediyor. Ayrıca, biz gümrük personelimizi korumak amacıyla özel giysiler, maskeler, gözlükler, eldivenler, dezenfektanlar gibi önlemlerimizi aldık. Bu yönde Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun da çok ciddi çalışmaları var" dedi.

Pekcan, Çin'den canlı hayvan ithalatının Sağlık Bakanlığınca geçici olarak durdurulduğunu, bitkisel ürün ithalatının da mevcut uygulamada Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tabi olduğunu, bunların dışında mal ihracatında herhangi bir yasak olmadığını ifade etti.

AA