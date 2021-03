Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri Büyük Jüri Toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, "67 yıldır her yıl artan ilgiyle ve başarıyla devam eden bir ödülün ilk toplantısındayız. İnanıyorum ki bu yıl da hak eden, başarıya koşan sporcularımıza bu anlamda gereken ilgiyi en güzel şekilde hem halkımız gösterecek hem jüri bugünkü çalışmasıyla bunu başlatmış olacak. Öncelikle sporcularımıza başarı diliyorum. Ödül önemli bir aşama. Çünkü marifet, iltifata tabidir. Bu yüzden sporcuyu her daim hem değer vererek hem de imkanları onların erişimine sunarak hep yanlarında olmak bizim başından beri Cumhurbaşkanımızın önderliğinde AK Parti hükümetinin önemli felsefelerinden bir tanesi. Gelen aşamada da Türk sporunun; sporcusuyla, tesisleriyle ve spor turizmiyle geldiği nokta çok anlamlı. Ciddi bir devrimi ortaya koyuyor. Türk sporunun, Türk sporcusunun hızı her geçen gün başarılarla taçlanarak artıyor" dedi.





Bakan Kasapoğlu, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sporda da normalleşme adımları atılacağını dile getirdi. Bakan Kasapoğlu, "Normalleşme adımlarıyla birlikte taraflarla, ilgili federasyonumuzla da bir araya geleceğiz. Amacımız taraftarıyla, yöneticisiyle, oyuncusuyla herkesin güzel bir şekilde, sağlıklı bir şekilde bir araya gelmesini sağlamak" dedi.