Çocuk Sağlığı Bakan Koca'dan SMA'lı çocuklarla ilgili açıklama

Bakan Koca'dan SMA'lı çocuklarla ilgili açıklama

Çocuk Sağlığı

Bakan Koca'dan SMA'lı çocuklarla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA Bilim Kurulu toplantısı sonrası Twitter'dan açıklama yaptı.

09 Ocak 2021, Cumartesi 18:54 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "SMA Hastası çocuklarımızın durumu ile ilgili SMA Bilim Kurulumuz önemli bir toplantı yaptı. Bilimin gösterdiği her yolu çocuklarımızın tedavisi için değerlendireceğimizden emin olunuz. Uygun hastada uygun tedavi kesinlikle devreye alınacaktır." paylaşımında bulundu.

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