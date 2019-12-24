Bakan Kurum, 100 bin konut projesi başvuru sayısını açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nı hakkında açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Murat Kurum'un konuşmasından satır başlıkları:

"Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nda 26 ana, 14 alt olmak üzere toplam 40 eylemi belirledik"

"(Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı) Ülkemizin şehircilik tarihi açısından son derece önemli bir kilometre taşı olacaktır"

"Şehirlerimizin olgunluk seviyesini tüm bileşenleriyle tespit ederek il il 'Yaşanabilir Şehir Endeksi'ni oluşturacağız"

"Acil ihtiyaçları önceleyecek 'Şehre Özgü Akıllı Şehir Stratejileri ve Yol Haritalarıyla Ulusal Akıllı Şehirler Ağı'nı oluşturuyoruz"

"10 gün ÇED raporuna gelen olumlu olumsuz tepkileri ve yorumları inceleyeceğiz."

"Bu süreçte en büyük paydaş İBB'dir. Başkan ortak protokolden çekildiğini ifade etmiştir ama Başkan'ın böyle bir yetkisi yoktur. Bunun için Meclis kararı lazımdır."

İBB Başkanı İmamoğlu 'çekiliyoruz' demişti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün yaptığı açıklamada Kanal İstanbul projesiyle ilgili, "Bizden önceki yönetimin imzası bulunan Kanal İstanbul İşbirliği Protokolü'nden çekiliyoruz" demişti.



