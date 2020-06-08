Bakan Kurum: Konut fırsatçılarına müsade etmeyeceğiz

Kampanya kapsamında, 4 günde 2 bin 250 konutun satışının yapıldığını belirten Kurum, “Bu süreçte vatandaşlarımızın konut almalarını kolaylaştırmak için böyle bir çalışma yapıyoruz. Fiyat artışı konusunda herhangi bir fırsatçılığa da müsade etmeyeceğiz. Arkadaşlarımız takiplerini yapıyor” dedi. Kentsel dönüşüm çalışmalarının koronavirüs sürecinde de devam ettiğine değinen Bakan Kurum, İstanbul’da Gaziosmanpaşa, Esenler ve Kağıthane’deki dönüşüm çalışmalarını dün yerinde inceledi.

Hedeflerinin 5 yıl içinde öncelikli dedikleri 1.5 milyon konutu dönüştürmek olduğunu belirten Kurum, “Her yıl 300 bin konutun dönüşümünü yaparak, 5 yıl içinde acil dediğimiz bu yapı stoğunu bir an önce yenilemek istiyoruz” dedi.

61 bin bina yıkıldı

2023’e kadar İstanbul’da riskli bina stokunun azaltmış ve her ilçesinde örnek dönüşüm planını uygulamış olmak istediklerini belirten Kurum, İstanbul’da 63 riskli alanda 35 bin 606 binanın kentsel dönüşüme alındığını hatırlattı. Bakan Kurum, “Sahada fiilen 116 bin konutun dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede 69 bin riskli bina tespit edildi ve bu riskli binalardan 61 bininin de yıkımını yaptık” diye konuştu.







