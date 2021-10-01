Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, eylül ayı dış ticaret rakamlarını bakanlıkta basın toplantısıyla açıkladı.

Buna göre, İhracat eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 artışla 20,8 milyar Dolar oldu. Böylece, Cumhuriyet tarihinde ilk kez aylık bazda 20 milyar dolar eşiğini aşıldı.

Eylül ayında ithalat ise yüzde 12 artarak 23,4 milyar olarak gerçekleşti.

12 aylık ihracat değeri 212,2 milyar dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekoru kırdı.

Yılın ilk 9 ayında ihracat yüzde 36 artarak 161 milyar dolar oldu.