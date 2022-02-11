Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Nebati kur korumalı TL vadeli mevduatın 340 milyar liraya ulaştığını belirtti. Nebati enflasyona ilişkin olarak yıl sonunda yüzde 24'ler civarında olacağını seçimlere ise tek hanede girileceğini söyledi.

Yastık altında olan altınlara ilişkin olarak çalışmaların devam ettiğini söyleyen Nebati, 5 bin ton altının ekonomiye kazandırılabileceğini açıkladı.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

(Kur korumalı mevduat hakkında) 20 Aralık 2021 Türkiye için önemli günlerden biriydi. Makroekonomik göstergelerde problem yok, dövize saldırıdan kaynaklanan kur artışıydı.

Sayın Cumhurbaşkanımız tedbirler paketini açıkladı ve etkisini gösterdi. Döviz Kuru 18.36 TL'den aşağı doğru gitti. Birinci tedbir paketimiz kur korumalı mevduattı. Türkiye'de ciddi bir şekilde talebin oluşmasına ve yönelişin başlamasına sebep oldu. O günden itibaren 10 milyar lira civarında günde giriş oldu. 15 günlük süre içinde haftalıklarla... Zaman içinde farklı noktaya geldi.

Yüzde 10 civarı döviz bozumu varken yüzde 90 Hazine kaynaklıydı bugün yüzde 49'a ulaştı. Faydalanacakların cinsini değiştirdik imkanlarını geliştirdik. Bireyseller, tüzeller başladı. Döviz kurundan etkilenenlere vergi istisnası getirerek tüzel kişilerin de 17 Şubat'a kadar, 31 Aralık'a kadarki kur farklarını istisna etmek kaydıyla bu imkanı sağladık.

"KKM 340 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI"

Günlük girişler hızlı bir şekilde dövizi tetikleyerek devam etti. 340 milyar civarında bir seviyeye ulaştı dün akşam itibariyle.

Enflasyon yükselişi, lojistik, ulaşım, taşımadaki problemlerin getirdiği yükle ABD'de %7,5, Avrupa'da %5 üzerinde, enflasyon dünyanın temel problemlerinden biri.

Yasanın verdiği imkan 31 Aralık 2022'ye kadar. Bu tarihten önce kesme ve sonrasında uzatma yetkisi var Sayın Cumhurbaşkanımızın. Merkez Bankamızın imkanlarını genişletme açısından kurların da stabilize olması noktasında önemli bir enstrüman olarak hayatımızda kalmaya devam ediyor.

Optimal noktaya gelince diğer enstrümanları da devreye alarak devam ederiz.

"YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 24"

(Enflasyon hakkında) Türkiye'de enflasyon içeriden ve dışarıdan kaynaklanan şekilde. Dışarıdan kaynaklanan lojistik, ulaşım, emtia fiyatlarından kaynaklanan problemler...

ABD'de yüzde 7,5, Avrupa'da yüzde 5'in üzerinde... Enflasyon şu anda dünyanın temel problemlerinden bir tanesi. 1973 krizi sonrasında malum aynı şeyler yaşandı. Enflasyon yükseldi. Batı ülkeleri müdahalede bulundu.

Resesyona gidecek bir dünya ortaya çıktı. Toplantılarda anlatmıştım, dünya enflasyonu konuşmaya devam edecek. Ülkeler bu tür durgunluğu göze alacak noktada tedbirli.

Enflasyon bu şekilde var. Bizdeki enflasyon içeride. Biz çok açık kurdan etkileniyoruz. Kur direkt fiyatlara yansıyor. İş yapsın kurla ilgili yapmasın böyle bir psikoloji var. Yıl sonu enflasyon beklentimiz %24 civarında. 2023'te seçime enflasyonda tek rakamlı olarak girmiş olacağız.

1 Dolar eşittir 22 lira olacak diye belge de dolaştı. Hatta biz vatandaşlarımıza söyledik ancak bu fiyatlandırma ile fiyatlar belirlendi.

Temel problem kur ve enflasyon. Bizim ilk amacımız enflasyonla mücadeleyi belli noktada sürdürebilmek. Kasım ayında 3,5, aralık ayında 13,5 etti mi 17, ocak ayında 11,8 koyunca 28-29 enflasyon yükü 3 aylık duruyor.

Bu yükle devam edeceğiz. 48,7 en yüksek rakamlardan biri. Bu seviyelerde devam edecek. Yaza doğru gevşemesini bekliyoruz. Kardan herkes şikayet etti ama Türkiye'de toprak suya doldu. Barajlar kapakları açtı. Gıdayla ilgili sıkıntı yaşanmayacak.

Geçen yıl çok ciddi kuraklık vardı. Bunun getireceği gevşeme. Köpük enflasyon var bir de... Yüksek fiyatlar üzerinden fiyatlandırmalar yapıldı. Aşağı doğru yansımasının zaman içinde olduğu aşikar.

Yarın paket açıklayacağız. Özel sektör ve kamunun üzerinde atacağımız adımlarla sizin de işbirliğinizle tüm paydaşlarımızın işbirliğinde bu psikolojiyi tersine çevirmek gayretiyle.

Aralık ayı sonunda yüzde 24'ler civarı bir enflasyon. Ocak ayında ise ocak ayını atmış olacağız. 17 ay var. Biz seçimlere giderken tek rakamlı olarak gittiğimizi göreceğiz. Bu yükü atacağız.

YASTIK ALTINDAKİ ALTINLAR

(Yastık altı altınlarla ilgili) Türkiye'de Altın bir gerçek. Altının ekonomiye kazandırılması adımlarını genişletelim. Yastık içinden ekonomiye kazandırılınca hem kendisinin kazanacağını bilsin hem de işlemesi noktasında ilgili işletmeleri ilgili bir hale getirelim.

Bankaları yoğun bir şekilde bu işe sokacağız. 20-30 bin kuyumcu var. Bunları her alana yayacağız. 5 bin ton civarında altın olduğu varsayılıyor.

Darphane, altınla ilgilenenler tüm bu paydaşlarla geniş bir şekilde ilerleyeceğiz. Hem araç olarak hem de kullanıma getirilecek adım atmış oluyoruz. 5 bin ton 250 milyar dolar, yüzde 10 yani 25 milyarını bekliyoruz.

Psikoloji Türkiye'de çok önemli. 20 Aralık bunu kanıtlayan günüm. Bu ilgi altınla taçlandırılmış olacak. Biz 20 Aralık'ta söylediklerimizi hayata geçiriyoruz. Altını inşallah ekonomiye kazandırmış olacağız.