Ekonomi Bakan Pakdemirli duyurdu! Ödemeler başladı

Bakan Pakdemirli duyurdu! Ödemeler başladı

Ekonomi

Bakan Pakdemirli duyurdu! Ödemeler başladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilere ödenecek olan 138 milyon 343 bin 961 liralık destek ödemelerinin başladığını açıkladı.

03 Aralık 2021, Cuma 17:20 Son Güncelleme:
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Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, çiftçilere sağlanan destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Pakdemirli açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

"138 milyon 343 bin 961 liralık destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı. Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımları Desteği kapsamında 90 milyon 540 bin lira, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 11 milyon 51 bin lira, Büyükbaş Hayvan Hastalıkları Tazminatı kapsamında 21 milyon 793 bin lira, Hububat, Baklagil, Dane Mısır Fark Ödemesi kapsamında 10 milyon 73 bin lira, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kapsamında 4 milyon 885 bin lira aktarılacak. Hayırlı, bereketli olsun."



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